Mangler Tittel

Når HRS tar grep, må innbyggerne følge opp

Hålogaland Ressursselskap (HRS) har måttet tåle kritikk for å ha vært en miljøsinke når det gjelder sortering. Men nå tar HRS grep, og spiller dermed en langpasning tilbake til oss innbyggere.

I løpet av tre måneder får Harstad, som den første i Nord-Norge, et innebygd kundetorg der man tar søppelsorteringen et langt skritt i riktig retning. Prosjektet er kostnadsberegnet til 16 millioner kroner, og er et viktig ledd i HRS sin ambisiøse målsetting om å nå en gjenvinningsgrad på 55 prosent innen 2020. Dette er for øvrig fem prosent over målet man har satt seg på landsbasis.

Hver vår når snøen forsvinner, dukker det gjerne opp en sofa her, og en rusten grill og materialrester der. Det er etterlatenskaper etter uansvarlige innbyggere som benytter Guds frie natur som søppeldynge. Innbyggere som langt på vei unnskylder ugjerningen med dårlig tilgjengelighet, begrenset åpningstid og store kostnader. Med de grep som HRS nå har tatt, og fortsetter å ta, faller alle disse argumentene på steingrunn.

For det første er det blitt «gratis» å levere inntil seks kubikk avfall. Gratis i den forstand at det ikke innebærer noen merkostnad ut over det som allerede ligger i renovasjonsavgiften. For det andre vil HRS videreføre ordningen med lørdagsåpent, i tillegg til langåpent på mandager. Og etter ferien kan altså avfallet leveres og sorteres i et nytt og moderne anlegg under tak. Et anlegg som ikke minst ivaretar logistikken på en langt, langt bedre måte enn i dag. Her har nemlig dagens løsning store svakheter.

Plast i havet er en av våre største utfordringer. Derfor støtter vi også varaordfører Maria Serafia Fjellstad (V) som utålmodig etterlyser en hjemmeordning for å sortere ut plast. Dette må være en prioritert oppgave, og det er å forvente at utvalget, som ble nedsatt i februar, legger frem et forslag til løsning i representantskapsmøtet 30. mai, slik HRS-direktøren har uttalt. Når dette er på plass, kan HRS tillate seg å kvittere ut et godt stykke arbeid. Da er det om å gjøre at vi som innbyggere følger opp, og tar vårt miljøansvar på alvor.