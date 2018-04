Hun får jobben med å rydde opp i milliardrotet

nyheter

Tidspunkt for tiltredelse er ikke klart ennå, forteller Stortinget i en melding.

– Jeg takker Stortinget for tilliten til å lede Stortingets administrasjon. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å tilrettelegge for at våre folkevalgte har moderne, sikre og effektive arbeidsforhold i sitt parlamentariske arbeid, sier Marianne Andreassen.

Hun sier at hovedoppgaven på kort sikt vil være å gjennomføre byggeprosjektet P26 (et penere navn på den skandalebefengte stortingsgarasjen) innenfor de økonomiske rammene som Stortinget forventes å fastsette i løpet av våren.

– Videre er det viktig å sørge for at Stortinget bruker sine ressurser på en mest mulig hensiktsmessig måte for å ivareta de folkevalgtes behov, sier hun i en pressemelding.

Andreassen er fra Harstad, og bodde i sin tid i Hålogalandsgate. Hun forlot hjembyen etter videregående skole.

– Meget tilfreds

Den nye stortingspresidenten Tone Wilhelmsen Trøen sier at hun er meget tilfreds med ansettelsen av Marianne Andreassen som ny direktør i Stortingets administrasjon.

- Hun er en toppleder med bred og allsidig erfaring i flere større virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Marianne Andreassen fremstår som en dedikert og dyktig leder med energi og god gjennomføringsevne. Andreassen har gode forutsetninger for å gjennomføre endringer og omstillinger, slik at tjenester og arbeidsprosesser i Stortinget er moderne, sikre og effektive, sier Trøen.

Både direktør og stortingspresident ble i år tvunget til å gå av som følge av milliardoverksridelsene rundt byggingen av ny stortingsgarasje. Ida Børresen trakk seg som direktør 15. februar. Stortingets assisterende direktør Kyrre Grimstad er konstituert som direktør frem til Andreassen tiltrer.

Marianne Andreassen er i dag administrerende direktør i Statens lånekasse for utdanning. Hun har tidligere hatt lederstillinger som direktør i Direktoratet for økonomistyring og konserndirektør for staber i SpareBank 1 Gruppen AS.

Vil ha åpenhet

Marianne Andreassen påpeker at Stortinget har en viktig rolle i formidlingen av folkestyret, og har stor åpenhet mot samfunnet. Hun synes det er en spennende utfordring å utvikle Stortingets formidlingstilbud til et bredt publikum gjennom nye kanaler og nye digitale løsninger.

– Presidentskapets rolle som tilrettelegger for Stortingets arbeid krever en administrasjon med stor faglig tyngde, høy kvalitet, god rolleforståelse og med evne til å bidra i videreutviklingen av roller og ansvar mellom Stortingets ulike organer. Dette ser jeg frem til å legge til rette for, sier Andreassen.

17 personer søkte på stillingen som direktør for Stortingets administrasjon.

