nyheter

Dette kommer ikke til å skje, forteller seksjonsleder Tor-Ivar Johnsen i Statens vegvesen.

– En entreprenør skal rette opp noe på strømstolpene på sentraløya i rundkjøringa. Den opprinnelige tanken var at de måtte benytte et kjøretøy i dette arbeidet, men det blir ikke nødvendig. Derfor blir det heller ikke nødvendig å stenge av kjørefelt for arbeidet som skal skje i lysmasta, sier han.

Arbeidet skal etter planen utføres i løpet av den kommende uka.