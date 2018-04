Det jukses med billigbilletter

nyheter

Ifølge nettstedet flysmart.no har SAS har tettet et hull som har gjort det mulig å kjøpe flybilletter til spesielt lave priser ved å jukse med opplysningene.

Ungdomsbilletter er beregnet til folk under 26 år, men mange over denne alderen har kjøpt slike billetter og sluppet unna med det fordi ombordstigningen er såpass stressende at det ikke er tid til alderssjekk.

Nettstedet skriver at et helt klubblag for et par år siden ble tatt for å ha jukset med alderen. Klubbens historikk ble sjekket av politiet, og avslørte systematisk juks. Klubben måtte tilbakebetale en større sum.

- For å få en slutt på dette uvesenet har vi installert et varsel som går hver gang en med ungdomsbillett går om bord. Vedkommende blir da bedt om ID-kort for å sjekke alder. Hvis vedkommende ikke kan eller vil vise slik dokumentasjon vil man bli nektet ombordstigning, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til flysmart24.no.

Norwegian har også vært utsatt for juks og vil innføre tilsvarende ordning som SAS.