Oppsagt per sms

Arbeiderne hadde ferie sommeren 2017 og skulle reise tilbake til Harstad, men før de kom så langt mottok de en sms fra arbeidsgiveren om at det ikke var mer arbeid til dem og at de ville motta en epost med forklaring.

Bakgrunnen for oppsigelsen var i den påfølgende eposten oppgitt til å være liten oppdragsmengde, bekymring med tanke på kvaliteten på arbeidet esterne hadde utført, samt tilliten mellom de to og arbeidsgiver.

Esterne krevde erstatning og oppreisning for urettmessig oppsigelse, samt feriepenger og saksomkostninger.

Bedriften mente det ikke var grunnlag for oppreisningserstatning fordi avskjeden var rettmessig. Saksøktes påstand var i første rekke at de måtte frifinnes, alternativt at avskjeden måtte anses som gyldig. Bedriften la fram et motkrav på 77.000 kroner dersom esterne skulle bli tilkjent erstatning.

Trondenes tingrett slo fast at begge parter er enige om at arbeidstakerne ble avskjediget ved tekstmelding og epost.

Rettens flertall mener at arbeidsgiveren utviste kritikkverdig saksbehandling forut for avskjeden og fant det påfallende at arbeidsgiver forsøkte å tilpasse seg arbeidsmiljølovens regler etter avskjeden. Formriktige oppsigelser ble sendt ut på høstparten.

I Trondenes tingretts domsslutning heter det at avskjeden var ugyldig. Nordpolen Bygg AS ble dømt til å betale esterne en erstatning på 260.000 kroner hver. I tillegg må bedriften betale utestående feriepenger på 16.104 kroner til hver, samt 147.900 kroner i saksomkostninger.

– Vi er uenige i dommen og går nå gjennom den med tanke på å vurdere å anke, sier advokatfullmektig Siri Kjøren hos Advokat Finn Håkon Jørstad.