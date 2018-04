Ny hverdag med nye hurtigruter

nyheter

For Harstad blir det en ny hverdag når Hurtigruten og Havlia sammen skal operere kystruta. Trolig kan det faktisk bli flere anløp enn i dag — dersom regionens reiseliv er frampå.

Dersom Hurtigruten beholder dagens seilingsmønster også etter 2020, kan det medføre flere anløp i store og attraktive havner, også Harstad. Hurtigrutens direktør, Daniel Skjeldam, har sagt at de vil fortsette å seile med alle elleve skipene, også etter at Havila har kommet inn i rutene med sine fire båter.

Det betyr at de tre største skipene, MS «Trollfjord», MS «Midnatsol» og MS «Finnmarken» blir rene cruiseskip, uten mulighet til å ta lokale passasjerer og gods. Men Skjeldam åpner altså for at disse båtene vil gjøre anløp langs hurtigruteleia. Da handler det bare om å ha noe ekstra å by på, som gjør det attraktivt for cruisepassasjerene å anløpe eksempelvis Harstad.

Man må gi turistene noe ekstra som det er verdt å bruke tid og penger på å oppleve. Nordlysjakt på Sollifjellet og rib-turer i vår vakre skjærgård kan være slike attraksjoner som faller inn under kategorien «noe ekstra».

Noen har stilt spørsmål ved hvordan man praktisk skal løse det å ha to rederier i kystruta. For lokale reisende er det neppe de store endringene, ut over ulike båter og rederier. Og det er vi jo godt vant med langs kysten. Det er ikke så veldig mange årene siden de elleve hurtigrute-skipene kom fra et solid knippe av rederier.

Les også: - En utfordring for Havila

Det vil også være gunstig for passasjerene at det blir konkurranse. For lokale reisende vil uansett kystruta ofte gå for sakte. Den tar man når tida er uvesentlig og været litt uggent. I en tid der folk vil fort og effektivt fram, er det hurtigbåtene som bærer den største delen av persontrafikken. Kystruta er og blir mest viktig med tanke på frakt, samt naturligvis turisme.

Så spørs det om Harstad og regionen rundt klarer å gjøre noe ekstra ut av dette. Går man for status quo eller Hurtigruten Pluss?