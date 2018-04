nyheter

I et brev inviterer de fagorganiserte ansatte ved skolen politikere fra Sør-Troms til skolebefaring.

De plasstillitsvalgte for samtlige klubber ved Stangnes videregående skole ønsker å invitere til skolebefaring. Bakgrunnen er at fylkesråd for utdanning, Roar Sollied, har nå sendt ut på høring «konseptvalg for byggetiltak og skolestruktur for Sør-Troms.»

– I den anledning ønsker fagforeningene på Stangnes videregående skole å presentere vår skole for politikerne. Vi har registrert at det er fremkommet unyanserte og til dels direkte feilinformasjon om skolens standard. For eksempel har Harstad kommunestyre vedtatt en uttalelse hvor det heter: «Dagens videregående skoler er i en bygningsmessig forfatning som gjør at nybygg er den eneste naturlige løsning.» Dette gjelder ikke Stangnes videregående skole, så utsagnet må bero på manglende kjennskap til skolen vår. Den er en godt vedlikeholdt og velfungerende skole. Vi vil fremheve at vi har en hensiktsmessig skole for yrkesfag her den ligger på Stangnes, skriver Frode Bygdnes, Marianne Sørli, Tone Laukli Olsen, Arne Evensen og Bente Madsen i brevet.

Fagorganisasjonene har også meninger om arealbehov for skolens programfag ved en eventuell samlokalisering.

– Vi synes høringsdokumentet gir en dårlig oversikt over hva vi har og hva vi vil få ved nybygg. Et av flere eksempler er at Stangnes vgs. i dag har et areal på 15 500 m², mens dokumentet bare tilskriver oss areal p.t. 12 918 m². Vi risikerer å få en reell reduksjon på 1/3-del av dagens arealer. Da kan det være en fordel at politikerne får se hva slags utstyr vi ønsker å ha med oss til en ny skole. Vi har også synspunkter på de pedagogiske utfordringer vi vil få ved en sammenslåing og ved en sentrumsnær skole. Begge delene vil være uheldig for det læringsmiljøet vi ønsker å lage, mener de ansatte.