nyheter

Troms politidistrikt melder på Twitter at to personbiler har kollidert på den gamle innfartseveien til Finnsnes i krysset Skogenveien/Otterveien.

Nødetatene har rykket ut og i den foreløpige meldinga fra politiet heter det at det kan være snakk om en mindre personskade.

Klokka 19.08 opplyser politiet at en person er sendt til legevakt for sjekk og at uhellet antakelig har skjedd som følge av brudd på vikeplikt.

Politiet har opprettet sak på forholdet.