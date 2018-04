283.000 nordlendinger får igjen til sammen 3,1 milliarder

nyheter

I skattemeldingen som nå er gjort tilgjengelig er det foretatt en skatteberegning. Den tar utgangspunkt i de forhåndsutfylte postene, og tall fra Skattedirektoratet viser at 283.000 innbyggere i Nordland, Troms og Finnark til sammen får tilbake omlag 3,1 milliarder kroner. Det betyr cirka 11.000 kroner hver, kommer det frem i en pressemelding fra Skatt nord.

Men også noen blir skyldige ifølge de samme beregningene. 68.000 nordlendinger må betale til sammen omlag 1,3 milliarder kroner, eller cirka 19.000 kroner hver.

Til sammen får 445.000 innbyggere i Nord-Norge tilgang til skattemeldingen sin i dag.

Skatteteaten viser i en pressemelding til at det i år er kommet flere nye poster på skattemeldingen.

– Dette bidrar til mer presis informasjon slik at skatteberegningen kan bli mer korrekt, heter det i pressemeldinga.

- Mange vil også merke at post 5.0 som var et fritekstfelt for merknader og tilleggsopplysninger er tatt bort. Ved at antall poster i skattemeldingen er økt, vil behovet for et fritekstfelt være mindre, sier underdirektør Esben Helmersen i Skatt nord i samme pressemelding.

- Alle må sørge for at skattemeldingen er fyllt ut med korrekte og fullstendige opplysninger. Sjekk at alt stemmer, slik at du betaler riktig skatt. Finner du feil eller mangler, må du endre og levere skattemeldingen. Forhåndsutfylt ikke er det samme som ferdigutfylt.