Torghatten vant fergeanbudet

Perioden det er snakk om er 2018 og 2019, med opsjon på et tredje år. Sambandet starter opp 25. mai i år, og er i drift til og med 2. september. I en pressemelding sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), seg godt fornøyd med dette.

Fergen som vil betjene sambandet er M/F «Stetind» med kapasitet for 49 personbilenheter (PBE). Sambandet har tidligere hatt ferge med betydelig mindre kapasitet, men etter større ferge ble testet ut i 2017 med god trafikkvekst, økte fylkesrådet kapasitetskravet for anbudet som nå er antatt. Fylkesråd Prestbakmo er glad for at man med denne kontrakten får en økt kapasitet

I 2017 var også M/F «Stetind» inne i dette sambandet og ga en økt kapasitet i forhold til tidligere år. Dette ble gjenspeilet både i økt trafikk og økte inntekter, og erfaringene fra dette ble tatt inn i nytt anbud, skriver fylkesrådet i pressemeldingen. Inntektene i sambandet er en viktig del av finansieringen av tilbudet.

- Troms fylkeskommune finansierer driften av dette sambandet i felleskap med Nordland fylkeskommune. I og med at ingen av oss mottar noen midler gjennom inntektssystemet fra staten til drift av sommersambandene, er det viktig at vi klarer å opprettholde dette tilbudet uten at det går ut over andre tjenester vi skal levere, avslutter Prestbakmo.