Vil gi Eilertsen fornyet tillitt til tross for varsler fra unge kvinner

Det betyr at det vil være to kandidater fra PfUs valgkomité som landsmøtet skal ta stilling til om én uke i Tønsberg når ungdomsorganisasjonen skal velge nestleder: Andreas Brannström, som flertallet av valgkomiteen stiller seg bak, og Kristian Eilertsen fra Harstad. Dette melder NRK.no.

Eilertsen fikk i forrige måned sterk kritikk fra Frps organisasjonsutvalg som har konkludert med at politikeren har brutt partiets etiske regelverk.

Eilertsen sa da at han tok selvkritikk, men understreket at han ikke kjente seg igjen i mange av varslingssakene.

- Jeg skal være den første til å beklage i de tilfeller jeg har gått over streken for hva som er akseptabelt. Dette har vært og er en vanskelig prosess, både for varslerne, for partiet og meg, sa Eilertsen til Harstad Tidende da organisasjonsutvalgets konklusjon ble kjent.

Eilertsen har tidligere sagt at han ser framover og ønsker å være en aktiv politiker.

- Når organisasjonsutvalget har konkludert etter det jeg opplever som en grundig gjennomgang, ønsker jeg å se fremover. Jeg vil utgjøre en forskjell for folk flest.