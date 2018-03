Jobber i påsken for å få hurtigbåten tilbake i drift

nyheter

MS Fløyfjell er hurtigbåten det gjelder. 22. mars traff den et stort isflak like nord for Gibostad. Ulykken skjedde på vei fra Tromsø til Finnsnes. Passasjerer fortalte da om et de hørte et stor «drønn» i båten da MS Fløyfjell traff isflaket.

Nå ser det ut som om båten kan være tilbake allerede neste uke.

– Nå har vi klart å få de som reparerer skråget på MS Fløyfjell til å jobbe i påsken, så det er vi veldig fornøyd med. Det er enda litt usikkert når den er tilbake, men vi tror at de kan bli klar i midten av neste uke, sier Steinar Mathisen.

Den andre hurtigbåten som er ute av drift, MS Kistefjell, vil ta lengre tid å reparere.

– Det er slik at vi alltid har et reservesett propeller liggende, men denne gangen hadde båten reservesettet på seg. Dette ble satt på for bare to uker siden, men nå har det gått på ny, sier Mathisen.