nyheter

Kampene gå langt ut på natt. Med Stangneshallen fylt av ungdommer som har tatt med PCene sine konkurreres det i alt fra Rainbow Six Siege til League of Legends.

Tor Sellevold Solbakken gjør seg klar til livesendinger utover kvelden på Harstad Tidendes Facebookside

- Vi kjører sendinger klokken 16.30 og 19.00, hvor hver sending varer mellom 30 minutter til én time. Det blir flere innslag og intervjuer. Finalekampene blir god underholdning, for det er de beste av de beste som spiller mot hverandre. Interessen rundt e-sport er enorm, og på internasjonal nivå er det snakk om mulighet til å bli OL-grein, sier han.

- Jeg synes det er konge at noen tar seg tiden til å stelle i stand et slikt treff som dette, for LAN har blitt så mye mer enn bare spille på PC, legger han til.

Livesendingene kan følges på Harstad Tidendes facebookside.