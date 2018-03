nyheter

Harstad Tidende fikk torsdags morgen inn et tips om at fylkesveg 83 mellom Flesnes og Langvassbukt var stengt som følge av et snøras som gikk onsdags kveld.

Statens Vegvesen melder på sine nettsider at vegen heller ikke blir åpnet torsdag. Ny vurdering skal tas fredag klokken 10.

Fergesambandet Refsnes-Flesnes er fortsatt ute av ordinær drift på grunn av snøskred, men beredskapruta gjelder fortsatt etter å ha også vært innstilt onsdags kveld på grunn av tekniske problemer.