1,4 millioner kroner friluftslivsaktivitet

Tilretteleggingen skal være i tilknytning til turløyper, raste- og fiskeplasser. Nytt av året er at tilskuddsordningen også gir tilskudd til skilting og gradering av turruter.

Av 39 søknader er alle imøtekommet med hele eller deler av søknadsbeløpet. Dette er en populær tilskuddsordning og mengden av innkomne søknader viser at det er stor aktivitet rundt i hele fylket.

– Gjennom tildelingene til lokale lavterskeltiltak ønsker Troms fylkeskommune å støtte opp om det store engasjementet både når det gjelder aktivitetstiltak og tilrettelegging av friluftsområder rundt om i hele fylket. Friluftslivsorganisasjonene, frivillige lag og foreninger og friluftsrådene er svært viktige bidragsytere i dette arbeidet, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Tilrettelegging av friluftslivsområder bidrar til å øke tilgjengeligheten og redusere slitasje. Gapahuker, klopper, bord og benker, bålplasser, enkle bruer, kaipirer og opprusting av turstier og hytter er blant tiltakene som støttes. Dette bidrar til godt tilrettelagte arenaer for alle de friluftslivsaktivitetene som foregår rundt omkring i nærmiljøene. Samtidig blir områdene mer attraktive og senker terskelen for at folk skal ta seg en tur ut i naturen.

Nedenfor presenteres noen eksempler for hver region i Troms (hele listen over tildeling ligger som vedlegg):

Regionale organisasjoner

• Troms orienteringskrets får til sammen 105 000 kr til skolekart «trygg i naturen»

Sør-Troms

• Midtre Hålogaland friluftsråd får til sammen 175 000 kr til blant annet til diverse fysisk tilrettelegging for friluftsliv (bord, benker, gapahuker)

• Harstad Turlag får 51 000 kr til blant annet klopping av turløype og tilrettelegging rundt turlagshytte ved Storvatnet

• Nova turlag i Skånland har fått 50 000 kr til fire prosjekter som omfatter gjenbygging av gammel gjeterbu, skilting, bålplasser, klopping og bygging og forsterking av bruer.

Midt-Troms

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

• Midt-Troms friluftsråd får til sammen 60 000 kr til klopping ved Brostadvatnet i Målselv kommune og tilrettelegge turområde ved Øverbygd eldresenter

• Torsken turgruppe får til sammen 28 000 til flere prosjekter for tilrettelegging av turløyper.

• Senja ski får 80 000 kr for bygging av ny dagsturhytte/skihytte.