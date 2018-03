Snøskred på Aunfjellet - bygder er isolert

nyheter

«Fylkesveg 2 på strekningen Høgda - Ytre Aun er stengt, og Statens vegvesen vil vurdere rasområdene onsdag morgen klokka 09.00», heter det fra vegvesenet.

Harstad kommune har iverksatt nødvendige prosedyrer for bygdene Aun og Elgsnes, som er isolert.

- Vi har varslet alle fastboende om raset via varslingssystem og telefon, og har oversikt over situasjonen, sier kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune.

Kommunen forholder seg videre til vegvesenets vurderinger, og avventer rapport onsdag formiddag.

Medisiner

- Hva skjer hvis en akuttsituasjon inntreffer?

- Ingen har per i dag behov for hjemmesykepleie i løpet av kvelden. Det er varslingsrutiner dersom akuttsituasjoner oppstår. Ulike etater kan sette inn både båt og helikopter ved behov for å ta seg inn til Aun og Elgsnes, sier Arvola.

- Vi har kontrollert at alle medisinbrukere har tilstrekkelig for å klare seg.

For beboer Geir Hanssen på Aun er situasjonen alvorlig. Han kommer seg ikke hjem så lenge veien er stengt.

Innelåste dyr

- Jeg har husdyr i låst fjøs, og må hjem på et vis. Jeg mener Harstad kommune må sette opp en transport, sier Hanssen, som også sitter i styret i bygdas velforening.

Han befant seg i Harstad da han mottok SMS fra Harstad kommune, som informerte om raset, at veien er stengt, og at veivesenet gjør en ny vurdering onsdag morgen.

I meldingen går det fram at nødsituasjon skal meldes til nødetatene, og ved andre behov skal kommunen kontaktes.

- Det kommunale nummeret var ikke betjent, sier Hanssen. Han tviler på at det er riktig at ingen på Aun-sida av fjellet trenger hjemmehjelp tirsdag kveld eller onsdag morgen.

- Jeg vet at det finnes beboere som skal ha medisiner både kveld og morgen, så det kan ikke stemme.

Hanssen er også kritisk til informasjonen som er sendt ut. Det står ingenting om overnatting, for eksempel.

- Hva med kostnadene, må de dekkes av hver enkelt som er havnet i knipe? spør han.

Skredfast

Harstad Tidende har også vært i kontakt med folk som står skredfast på Aun-sida. De opplyser at de har fått tilbud om overnatting.

- Jeg har full forståelse for at folk vil hjem, men de må ordne seg selv, og forholde seg til at veien er stengt. Kommunen har per nå ikke beredskap eller løsning på dette behovet, opplyser kommunens kommunikasjonssjef Øivind Arvola.

Han retter opp nummeret folk skal ringe for å få informasjon. Ring 97526000, ikke nummeret som ble sendt ut tidligere.