Politiet ber deg kjøre forsiktig

nyheter

Politiet vil gjerne dele noen råd med publikum om hvordan man kommer seg trygt fram, og hvordan man kan redusere risikoen for innbrudd mens man er borte.

– Jeg så en oversikt som viste at seks av ti på Østlandet drar til hytta i påsken. I Trøndelag var tallet åtte av ti. Jeg kjenner ikke til tallet for Nord-Norge, men jeg har en formening om at det er færre, sier Oddmund Nilsen hos politiet i Harstad.

– Ta det rolig

Uansett hvor man feirer påsken, er det ifølge Nilsen viktig å følge disse rådene:

– Kjør forsiktig. Mandag hadde vi tre trafikkuhell i Harstad på kort tid. Det er viktig at folk omstiller seg når føret går fra tørr asfalt til snødekke, sier han.

– Det handler om å redusere farta. Ta det rolig, rett og slett. Og hold avstand.

Lag oversikt

I nord er vi ikke så utsatt for innbrudd som de er i sør. Det kan likevel være greit å følge politiets råd for å unngå innbrudd.

Punkt én: Ta motet fra tyven ved å gjøre det vanskelig, tidkrevende og støyende. Vinningsforbrytere forbereder seg ofte før de slår til. De går gjerne flere runder i nabolaget for å merke seg forlatte hus. Det kan derfor lønne seg å skape inntrykk av at du er hjemme.

Det betyr å la lys og radio stå på, gjerne i kombinasjon med tidsbrytere. Unngå å forlate hjemmet helt mørkt og med alle gardiner igjen. Snør det, kan det være greit å få hjelp til å måke snø.

Fra før har du kanskje installert forsikringsgodkjente låser på alle ytterdører og vinduer. Og kanskje har du sensorer for å slå på utelamper ved bevegelser.

Og skulle du være skikkelig uheldig, og oppleve innbrudd er det greit å ha merket, fotografert og laget en oversikt over verdisaker du eier. Det er til stor hjelp når du skal kontakte forsikringsselskapet.