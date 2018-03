Rop og skrik viste seg å være 17-åring med dataspill

nyheter

Politiet fikk melding fra forbipasserende om rop og skrik på en adresse. Da de kom til stedet fant de raskt ut at situasjonen ikke var så alvorlig - men heller en 17 år gammel sønn i huset, som spilte dataspill.

– Det hender seg vi får meldinger om roping og hoiing i forbindelse med festligheter i helgene, men det er ikke så ofte årsaken er at man lever seg inn i dataspill, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt.

Han poengterer at politiet uansett er takknemlig for at folk ringer og melder ifra.

– Det kunne jo ha vært mer alvorlig enn dataspill, sier han.