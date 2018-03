Nydelige skiforhold i fjellet, men fortsatt skredfare

nyheter

Forrige og denne ukes nysnø og påfølgende vind, har reddet skiføret for årets påske i høyfjellet. Mange plasser har det kommet oppimot 70–80 cm nysnø, noe som var etterlengtet, da det utsatte plasser stort sett bare var knallhard skare, is og stein igjen i fjellet.

Det skriver Statskog i en pressemelding.

I Ofoten og Sør-Troms har det kommet 15–45 cm nysnø, og det er silkeføre på fjellet og i skogen.

– Underlaget under nysnøen er imidlertid hardt og grovkornet og kan skape skredfare i utsatte terrengtyper, avhengig av lokale vind -og værforhold, også inn i påskeuken, sier Fjelltjenesten.

Sjekk derfor varsom.no, og vis respekt for fjellet hvis du skal på fjelltur.

Når det gjelder isen på vannene, er det generelt god is på fjellvannene og lite overvann. Også i lavereliggende områder er det stort sett trygge og gode isforhold. Men vær varsom. Ismålinger med beskrivelse av om isene er snødekt eller ikke, finner du på sidene iskart.no.

Her ser vi blant annet at Skoddebergvatnet (101 moh.) i Skånland 9. mars hadde opptil 81 cm istykkelse.

Når det gjelder faren for snøskred, melder varsom.no om betydelig fare, grad 3.

– Krevende forhold, vær svært forsiktig. Skred løses lettest ut der snødekket er tynt og over konvekse formasjoner. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig. Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og fremstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.