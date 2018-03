– Tar sterk avstand fra skjellsord

nyheter

Det skjedde etter at Johnny Kristiansen (SV) stilte seg undrende til at Eivind Stene (Frp) i en avisartikkel i Harstad Tidende hevdet at han var blitt kalt rasist fra kommunestyrets talerstol.

– Var det jeg som gjorde det, og fikk det påtale fra ordføreren, spurte Kristiansen.

Ordføreren kunne ikke huske episoden, men var krystallklar i sin tale:

– Jeg tar sterkt avstand fra at noen blir kalt rasist eller nazist. Vi skal respektere det politikerne mener og tror, uansett hvilket parti man tilhører. Jeg kan ikke erindre at rasist eller nazist er blitt sagt her i salen. Hadde jeg hørt det, skulle det vært klubbet, sa ordføreren.

Jostein Rasmussen Frp) husket rasist-episoden veldig godt.

– Det skjedde under en diskusjon om hardhusene. En politiker i denne salen fyrte seg kraftig opp, tok et steg bort fra talerstolen og kalte hele Frp-benken for rasister, sa Rasmussen.

Bremnes viste til at fylkestinget i Troms har gitt en uttalelse som oppfordret til å prate til hverandre med respekt.

– Kanskje burde vi gjøre det samme i Harstad, sa ordføreren.