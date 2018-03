Rehabiliteringskapasiteten

nyheter

Kari Holthe

avdellingsleder Reahabiliteringsavdelingen i UNN

På bakgrunn av siste dagers omtaler i Harstad Tidende om rehabiliteringstilbudet ved UNN Harstad, ser jeg det som viktig å komme med noen presiserende og oppklarende saksopplysninger:

Først til historikken: Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble det i 2009 lagt ned senger da virksomheten ved Mellomveien Bo- og rehabilitering i Tromsø ble flyttet til sykehuset i Breivika, Tromsø. Det ble i stedet åpnet nye senger ved sykehuset i Harstad. Med nybygde arealer i Tromsø, tilbakeføres disse sengene nå.

Den nylig vedtatte justering av sengekapasiteten i tråd med befolkningstall, baserer seg på en grundig utredning i Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017. Dette planarbeidet ble ledet av overlege Guri Heiberg ved UNN Harstad. Uten den vedtatte justeringen vi nå gjør, opprettholdes skjevheten som per i dag gir overkapasitet ved UNN Harstad og underkapasitet ved UNN i Breivika, Tromsø. Skjevheten medfører at UNN HF ikke kan gi alle pasienter med rehabiliteringsbehov et likeverdig tilbud med nærhet til bosted. Det totale pasienttilbudet i UNN ligger derfor til grunn for justeringen.

Antall sengeplasser som nå flyttes fra UNN Harstad til UNN Tromsø er i realiteten 2 og ikke 4, slik det ser ut som at oppfatningen er blitt. Dette fordi 2 senger fra 2014 har vært utleid til Nordlandssykehuset i Bodø. Sengene har ikke kommet pasienter i Harstadregionen til gode. Foranledningen har vært et udekket rehabiliteringsbehov i Nordland samtidig som kapasiteten ved UNN Harstad har gitt mulighet til dette.

Vi er trygge for at vedtatt justering ved UNN Harstad ikke medfører «en ribbing» av rehabiliteringstilbudet. Justeringen er i tråd med vedtatte nasjonale føringer. Planlagt samarbeid med UNN Harstads tilhørende lokalsykehuskommuner og oppbygging av nye rehabiliteringsrettede polikliniske tjenester, vil være med å sikre at pasienter tilhørende UNN Harstad fortsatt får et godt rehabiliteringstilbud i framtiden.