- Lørdag bør du nyte vintersola

I Harstad ser helga slik ut, for vinterglade borgere: Lørdag morgen opprinner med en håndfull minusgrader, blåsvixføre og solkant, men nokså mye vind i løypene. Siden det er god sjanse for sol anbefaler meteorolog Martin Granerød at du går utendørs, for påfølgende dager kan bli noe mørkere på himmelen.

Riktig påkledning vil være viktig også denne dagen hvor nordøsten skryter seg opp i 12-14 meter i sekundet, liten kuling.

Mens vinden puster seg ferdig har søndagen skyet seg til en hel del. Mens en gjeng på ti-tolv kuldegrader trekke nesedråpene ut av folk som tar eventyrlysten fatt og beveger seg gjennom utgangsdøra, fyrer noen få millimeter nedbør som snø opp under en ebbende vinter-entusiasme.

Det er lavtrykk ved både Island og Finland som preger været i Nord-Norge de neste dagene. Generelt er det slik at jo lenger sør du er i påska, jo større sjanse er det også for sol. Uansett vil mange oppleve nedbør den kommende tiden, men en trøst får være at den mest sannsynlig kommer som snø.

- Temperaturene holder seg for det meste på minussiden, sier Granerød.