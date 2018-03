Bygger seks nye leiligheter

nyheter

Dette bekrefter daglig leder i Ja Hus AS, Jim Nygård i en pressemelding. Det har de siste 20 årene vært bygget lite nye boliger i kommunen. Nå kommer det 6 leiligheter på Loshaugen. Alle blir moderne og funksjonelle, mener utbygger.

3 av de 6 leilighetene planlegges med tilbud om husbank finansiering. Utbygger mener også at ved økende behov for leiligheter finnes det mange fine tomter i kommunen som kan bebygges med leiligheter senere.

Rådgiver for prosjektet er Glenn Kolberg i Arkitektfirmaet PDS Protek som har tegnet flere moderne boliger for utbygger Ja Hus AS i Harstad.