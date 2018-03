Widerøe kutter i Lofoten og Vesterålen

nyheter

– Widerøe ser seg dessverre nødt til å legge om produksjonen i Lofoten for å tilpasse oss dagens rammebetingelser og markedsutvikling. Færre kunder får akkurat det produktet de etterspør, men vi ser ikke at vi har noen valg slik avgiftene har utviklet seg de siste årene, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

– Produksjonen blir derfor i større grad tilpasset de setekrav som er satt av Samferdselsdepartementet, og ekstra produksjon kuttes. I tillegg kuttes de fleste kommersielle kortbaneflygninger mellom Lofoten og Tromsø, sier han.

Bekymret

Widerøe er en kommersiell aktør som tilpasser seg rammebetingelser og markedsforhold som gjelder.

– Vi vil imidlertid uttrykke bekymring for den utviklingen vi ser på kortbanenettet. På den ene siden ser vi at stadig flere ruteområder løftes ut av anbudssystemet. På den andre siden blir det stadig dårligere rammebetingelser for å utvikle distriktsruter kommersielt. Taperne er Distrikts-Norge som mister viktige kollektivtilbud, sier Nilsen.

Totalt vil det bli 44 færre flybevegelser i uken i Lofoten og Vesterålen. Endringene trer i kraft 13. august.