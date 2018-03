Kjenner du en handyman eller handywoman?

nyheter

Vi har gått ut og bedt om tips til kandidater og bilder på gjennomførte arbeider, og allerede er det kommet noen bidrag. Men vi ønsker flere, og forlenger fristen for å melde inn kandidater til over påske.

Det er privatpersoner og ikke bedrifter som kan være kandidater, og som konkurrerer om et gavekort på 5000 kroner fra Montér. Kandidater sendes inn til redaksjonen@ht.no og merkes «handy».

De som til nå er kommet inn er (i tilfeldig rekkefølge):

Geir Hansen

– Jeg ønsker å nominere min mann, Geir Hansen, til Harstads mest handy mann. Han har tegnet den praktiske løsningen på huset vårt og bygd det. Han har snekret verandaer og fine uteplasser for oss. Kattene har fått eget krypinn i inngangspartiet, og nevner jeg at det er noe som er tungvint, så fikser han. Han har blant annet snekret utebenk hvor sitteplatene settes opp slik at det ikke legger seg snø og is på, og det er eget «rom» med uttak, slik at vi kan steke vafler ute. Og hengekøyeoppheng ble lett fikset. Han er vår handy man, skriver Anne-Berit Dybvik Hansen.

Liss-Karin Sandvik

– Siden vi tok over Sandvik Gård i 2004 har jeg støpt 60 meter mur i 3 meters høyde, lagt fliser på to bad og vaskerom i kjelleretasjen på bolighuset, restaurert stornaustet som holdt på å falle ned, totalrenovert et eldre hus på gården med tak, isolering og nytt bordkle, kjøkken, bad og vaskerom, støpt og lagt fliser, og montert flatpakket kjøkken. Jeg har montert vinduer i vinterhagen og bygd utestall. Jeg har selv stått for beregninger og innkjøp. Etter en ulykke i 2016 har ting tatt litt lengre tid enn tidligere, men jeg stortrives med å ta utfordringer i ulike prosjekter, skriver Liss-Karin Sandvik.

Knut Jakobsen

– Trappen som vi ønsket, lot seg ikke kjøpe, så da brettet handyman Knut Jakobsen opp ermene og snekra ei sjøl – og resultatet ble i hvert fall VI veldig fornøyd med. Jeg må presisere at trappen er belagt med samme parkett som vi har på gulvet. Alle parkettbordene i front på hvert opptrinn og nedtrinn, samt ut i kantene som ikke går inntil vegg, måtte sages i 45 graders vinkel slik at bordene som møtes, treffes nøyaktig til skarpe fine kanter. Trappen er rett og slett et flott utført håndverk. Jeg håper at trappen kvalifisere for å delta i konkurransen, skriver Sissel-Rita Jakobsen.

May-Liss Nylund

– Vi brukerne ved Aktivitetssenteret på Sama vil foreslå May-Liss Nylund til byens mest handy person. Begrunnelsen er at hun får til alt. Eksempler: Hun setter opp vev for de eldre damene på senteret. Hun vever julekort, 17.-maisløyfer, hun reparerer fotorammer og andre ting som går i stykker. Hun kan også behandle symaskin, båndsag og andre elektriske verktøy. Og hvis ikke dette er nok så bidrar hun også med å hjelpe oss med å bruke datamaskin og mobiltelefonen. Vi kan ikke sende med fotografier da vi vil overraske henne med dette forslaget, skriver Oddvar Larsen som representerer brukerne.

Kurt Larsen

– Jeg vil gjerne nominere min far, Kurt Larsen, som Harstads mest handy person. Han er veldig kunnskapsrik og flink. Han har hjulpet mange med diverse oppussingsprosjekt, deriblant meg. Men hans største prosjekt er oppføring av hytte på Sandevannet hvor han har gjort alt selv, både utvendig og innvendig. I tillegg til hytta har han oppført en garasje og naust, skriver Eivind Larsen.

Ingunn Stave

– Min handy kvinne, datter av en tømmermester, er Harstads glimrende kandidat. Hun er praktisk, energifull og positiv, melder Sverre Kristoffersen.