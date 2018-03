Nå kan du booke kombinasjonsreiser med Widerøe og Norwegian

nyheter

Widerøe inngår samarbeid med Norwegian på norske kortbaneruter. Avtalen gjelder Widerøes kortbaneruter og Norwegians innlandsruter.

Fra i dag, med reiser fra 19. mars, vil Norwegian og Widerøes kunder kunne booke kombinasjonsreiser med de to flyselskapene.

- Widerøe gjør flere ting for å sikre at kunder på små steder skal ha et godt tilbud. Vi fortsetter det gode samarbeidet med SAS, oppretter nye direkteruter og inngår samarbeidsavtale med Norwegian på kortbanenettet, skriver Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i en pressemelding.

Avtalen skal ifølge pressemeldingen gi Widerøes kunder større valgmulighet hva gjelder reiserute, tidtabell og pris.

- Gjennomgående billetter vil gi kunden langt kortere reisetid. Minimum tid mellom avganger reduseres fra 2 timer til 30 minutter på alle lufthavner unntatt Oslo Gardemoen, der det blir 45 minutter. Bagasje vil kunne sjekkes inn helt fram til bestemmelsesstedet i Norge, og passasjerer vil bli ivaretatt skulle det oppstå kanselleringer eller forsinkelser underveis.

Avtalen med Norwegian er inngått i tråd med de bestemmelsene som ligger i anbudsavtalen mellom Widerøe og Samferdselsdepartementet.

Professor: Widerøe- og Norwegian-samarbeid gjør SAS mindre attraktivt Flyselskapet Widerøe inngår samarbeid med Norwegian på norske kortbaneruter. Samarbeidet gjør SAS mindre attraktivt, mener NHH-professor Tor W. Andreassen.

Ifølge Norwegian vil samarbeidet mellom de to flyselskapene føre til økt konkurranse på det norske innenriksnettet.

- Dette er en milepæl både for Norwegian og Widerøe. Det at kunder nå kan bestille kombinasjonsreiser med de to flyselskapene gjennom Widerøes nettsider er godt nytt for passasjerene som får flere valgmuligheter, større fleksibilitet, kortere reisetid og tilgang til lavere priser, sier Norwegians kommersielle direktør Thomas Ramdahl.

Følgende ruter er inkludert i avtalen:

Oslo - Røros

Alle ruter mellom Florø, Førde, Sogndal, Sandane og Ørsta/Volda til Oslo og Bergen

Trondheim til Helgeland (Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen)

Trondheim og Oslo til Rørvik og Namsos

Alle ruter i Nordland, Troms og Finnmark, med følgende unntak:

Bodø – Bardufoss

Direkteruter fra Oslo til Helgeland (Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen) og Lofoten/Vesterålen (Svolvær, Leknes, Stokmarknes)

Direkteruter fra Bergen til Bodø og Tromsø

Sandefjord/Kristiansand/Trondheim til Evenes

Gjennomgående billetter kan foreløpig kun bestilles på www.wideroe.no, på et Widerøe billettkontor, eller hos et reisebyrå.