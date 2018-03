Dra på hytta nå

nyheter

Vinterens kulde og snømengder gjør at mange kan få seg en ubehagelig overraskelse på neste hyttetur. For å begrense skadene bør du ikke vente til påsken, melder SpareBank 1 Forsikring, i en pressmelding denne uke.

SpareBank 1 Forsikring ser økt skadeomfang grunnet en real vinter, men frykter at de det ikke ser det totale omfanget før nærmere sommeren. Allerede nå er det registrert nesten tre ganger så mange frostskader i 2018 som i hele 2017 og snøtyngde har forårsaket dobbelt så mange skader som i fjor.

- Etter en vinter som denne er det vanlig at vi får inn skader grunnet frost og store snømengder helt frem til sommeren. Det forteller oss at en del bruker hytta sjelden og kanskje kun i sommerhalvåret, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring.

For å begrense skadene anbefaler skadeforebyggeren at folk kommer seg på hytta så for de har mulighet, slik at de kanskje slipper å bruke påsken på skadehåndtering.

- Mange nordmenn er godt vant med kalde vintre, kanskje spesielt folk Hedmark og i våre nordligste fylke. Men også i disse fylkene ser vi konturene av et stort skadeomfang, sier Nielsen.

Steng vann og tøm rør

Alle hytteeiere bør stenge vanntilførselen hver gang de forlater hytta.

Nye byggeforskrifter fra 2011 krever at det monteres automatisk stoppventil på inntaksledningen før stoppekranen, samt vannfølere i alle rom med vanninstallasjon der det ikke er tette golv og sluk.

- Du må stenge utvendig og innvendig stoppekran når du forlater hytta, og om du har mulighet bør du ha varme på i våtrom, sier Nielsen.

Snø på taket er hytteeiers ansvar

- Mange hytter er ikke dimensjonert for å tåle store snømengder. Det gjelder spesielt de eldste hyttene og uthus, sier Nielsen.

Ved endringer av selve hyttebygget, anbefales hytteeierne å bruke muligheten til å øke dimensjoneringen slik at taket tåler økt snømengde. Dette gir samtidig plass til ekstra isolasjon.

- Det er eiers ansvar å følge med på økning i snømengde på hyttetaket og iverksette snørydding før hytta skades av snøtyngde, sier Nielsen, en pressmelding denne uke.