100 år med nordnorsk billedkunst

nyheter

Da inviteres publikum med inn i en reise i nordnorsk billedkunst, gjennom utstillingen NORDIC ART.

- Gjennom 60 år har Nordic Management kjøpt inn kunst fra nordnorske billedkunstnere. Nå skal deler av samlingen endelig stilles offentlig ut, opplyser Vera Helene Ridderseth, markedsansvarlig i Harstad kulturhus.

Utstillingen inneholder et interessant mangfold av uttrykk. Det eldste daterte verket er Richard Angell Bordewichs «Lofotfisket» fra 1898. De nyeste er fra 2017.

Det knytter seg ellers stor spenning til Ragnhild Kaarbøs arbeider fra 1920 – årene. Hun gjorde reklameoppdrag for harstadfirmaet Bertheus J. Nilsen as. Det ble senere ble kjøpt av Nordic.

- I tillegg til disse verkene av Ragnhild Kaarbø inneholder utstillingen blant annet malerier av Karl Erik Harr og Scott Thoe, fotokunst av Trym Ivar Bergsmo og tekstilkunst av Inger Anne Utvåg.

Den lofotenbaserte kunstneren Rune Francisco Fauske (Solsoldat), viser tre monumentale verk som er laget i 2017, melder Riddseth.

Denne formen for samarbeid med næringslivet er ikke nytt for Galleri Nord-Norge. De siste årene har flere bedrifter vært invitert til å stille ut kunst i deres eie. Først ute var Sparebank1 Nord-Norge, deretter fulgte Statoil med utstillingen «Lysninger» i årskiftet 2016-2017. Og nå er det Nordic Management som er invitert til å vise sin kunst.

Nordic ble etablert i Harstad av Solveig og Erling Utvåg i 1957. Begge ble raskt engasjert i byens kulturliv, - blant annet som viktige støttespillere for Festspillene i Nord-Norge på 60-tallet, og gjennom å kjøpe billedkunst av nordnorske kunstnere som ble presentert i lokalene for selskapets virksomhet.

- Dagens Nordic-direktør Sverre Chr. Utvåg har fortsatt foreldrenes engasjement for kunst og kultur, og står bak selskapets siste kunstkjøp, - som også får en sentral plass i utstillingen. Han foretar også den offisielle åpningen av Nordics utstilling lørdag 17. mars om ettermiddagen.

Det musikalske bidraget under åpningen er det en ung lovende Harstadartist som står for, helt i tråd med Nordics engasjement for nordnorsk kunst- og kulturliv, sier Vera Ridderseth, markedsansvarlig i Harstad kulturhus.