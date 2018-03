Er dette fremtidens leieboliger i Harstad?

nyheter

- Ja, sier Even Ediassen, som prøver å overbevise Harstad kommune om at det er en billig, effektiv og god måte å bo på.

Harstad kommune gikk høsten 2017 ut og søkte etter boligutbyggere.

Kommunen søker inntil 50 utleieleiligheter, og ønsker samtidig å slå et slag for et mer variert botilbud i Harstad.

God respons

- Vi er svært fornøyd med responsen, sier Jo Bäckström Iversen i Harstad kommune. Han er nå i dialog med flere utbyggere som har vist interesse for å bygge i samråd med kommunen.

Gulroten for utbyggerne er gunstige lånebetingelser i Husbanken. Kommunen kan på sin side disponere inntil 40 prosent av leilighetene, hvis den ønsker.

- Vi håper dette skal gi utslag i rimeligere utleieboliger sentralt plassert, sier Bäckström Iversen, i en sak som er publisert på kommunens hjemmeside nylig.

Mange på lista

Kommunen har ei lang liste over folk som trenger bolig.

- Det er både enkeltpersoner og familier som har utfordringer med å komme inn på det private boligmarkedet. Med dette tiltaket så ønsker vi også å gi en bedre bokvalitet for denne gruppen.

Tall fra SSB viser at kommunen har 7704 eneboliger og 1446 leiligheter, og over 80 prosent eier egen bolig i Harstad. Men det er mange flere enn de som står på den kommunale lista som ønsker å leie.

- Det kan være studenter, ungdom som bor hjemme på «barnerommet» og ønsker å flytte ut eller familiefolk og voksne som ikke har god nok økonomi eller ønsker å kjøpe egen bolig, sier Bäckstrøm Iversen.

Konteiner

En av de som har meldt sin interesse, er Even Ediassen fra Nordic Smart House.

Nylig parkerte han en konteiner innredet som en leilighet utenfor rådhuset. Dette for å vise frem konseptet til Nordic Smart House, det nordnorske selskapet som har spesialisert seg på ferdige miniboliger av god kvalitet fra 28 kvadratmeter. Boligene inneholder stue, bad og soverom, ferdig møblert med møbler fra IKEA. Kjøkken med hvitevarer som komfyr, platetopp, oppvaskmaskin, kjøleskap og vaskemaskin. Målet er en rimelig etableringspris.

- Dette er veldig fleksibelt. Vi har standardiserte konteinere som vi putter inn i et skall. Det blir som en skuff i en kommode. Fasader og arkitektoniske detaljer tilpasses normene for god og moderne arkitektur, sier Ediassen.

Hva som skjer videre, er opp til aktørene i boligmarkedet.

- Vi jobber videre med alle aktørene, så får vi se hvilke prosjekter som blir realisert, sier Bäckström Iversen.