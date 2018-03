– Skuffende av Helse Nord

nyheter

Det melder nestleder for KS Troms, Ivar B. Prestbakmo i en kommentar til valg av de nye styre e i UNN HF. KS-Troms, interesseorganisasjonen til kommunene i Troms.

– Jeg reagerer sterkt på Helse Nord sitt fortsatte spill, når man nå fullstendig overser KS-Troms og Fylkestinget i Troms sitt forslag på ny styreleder i UNN HF, Arnfinn Sundsbø, melder Prestbakmo torsdag i en pressemelding.

– Her henter man inn Ansgar Gabrielsen (Oslo) utenfor landsdelen, som ingen har foreslått. Det betyr at man kun har hatt en skinnprosess ovenfor KS og fylkeskommunen, og ikke ser sitt åpenbare behov for å rette opp den tillitskrisen man er i ovenfor store deler av landsdelen, et tverrpolitisk Troms, UNN og innbyggerne, melder Prestbakmo.

– Det at man nå henter en styreleder til UNN utenfra landsdelen betyr at Helse Nord sitt spill bare fortsetter.

– Jeg var som nestleder i KS Troms i møte med styreleder i Helse Nord Mariann Telle og direktør Lars Vorland for to uker siden, sammen med Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk og Ordfører i Tromsø.

– Da var vi krystallklare på Helse Nord sitt behov for å ta ansvar for å gjenreise tilliten ved å lytte til de innspill som ville komme, om de ventet 14 dager med å oppnevne nytt styre i UNN HF, sier Prestbakmo.

– De har lyttet svært dårlig og påtar seg nå et særdeles stort ansvar for å gjenreise tilliten, og for min del som nestleder i KS Troms ser jeg etter hvert liten vits i at KS skal bruke særlig med tid på samarbeid med Helse Nord fremover, da det åpenbart bare er et skinnsamarbeid, melder Ivar B. Prestbakmo.

– Vi har lagt vekt på å kombinere sterk personlig kompetanse, en rimelig geografisk balanse mellom ulike områder i helseforetakene, et eksternt blikk på virksomheten, sykehuskompetanse og ikke minst finne folk som er god på samarbeid og utvikle løsninger, sier styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF.

Det ble torsdag lagt oversikt over de nye styrene for helseforetakene for perioden 2018–2020 av Helse Nord RHF. Sammensetningen ser slik ut:

Universitetssykehuset Nord-Norge

Ansgar Gabrielsen, Oslo (ny)

Helga Marie Bjerke, Tromsø, lokalpolitiker og avd.leder Tromsø kommune

Eivind Mikalsen, Mosjøen, fabrikksjef Hydro Sunndalsøra

Johan Ailo Kalstad, Kautokeino (ny) direktør Samisk høgskole

Grete Kristoffersen, Tromsø (ny), fylkesdirektør NAV Troms

Ann Sissel Faugstad, Bergen (ny), viseadministrerende direktør Helse Bergen Haukeland universitetssykehus

Sverre Håkon Evju, Narvik (ny), kommuneoverlege Narvik kommune

Thrina Loennechen, Tromsø (ny), dekanus helsevitenskapelig fakultet UiT

Som styreleder velges Ansgar Gabrielsen, og Helga Marie Bjerke velges som nestleder.

– For første gang har vi også fått til at det er folk med samisk bakgrunn i alle sykehusforetaksstyrene, sier styreleder Marianne Telle i Helse Nord.

Helse Nord RHF er representert med ett medlem eller observatør i hvert styre.

Finnmarkssykehuset

Harald Larssen, Lebesby

Gudrun Rollefsen, Hammerfest, adm.direktør Barents Naturgass AS

Amund Teigmo, Karasjok (ny), fastlege

Guro Brandshaug, Sør-Varanger (ny), daglig leder Kirkenes næringshage

Andreas Moan, Oslo (ny), direktør Helse Sør-Øst RHF

Silje Ingebrigtsen, Alta (ny), kvalitetsleder Alta kraftlag

Jan Petter Monsen, Bodø, økonomisjef Helse Nord RHF

Som styreleder velges Harald Larssen, og Gudrun Rollefsen velges som nestleder.

Helgelandssykehuset

Dag Hårstad, Trondheim (ny)

Tone Helen Hauge, Mosjøen, apoteker Mosjøen apotek

Paul Birger Torgnes, Brønnøysund, adm. direktør Fjord Marin Holding

Eva Monika Hestvik, Mo i Rana (ny), økonomidirektør Mo industripark

Wenche Sæthre Jørgensen, Herøy, enhetsleder pleie- og omsorgstjenesten

Jonne Kalstad, Bodø (ny), fastlege

Jann Georg Falch, Bodø, rådgiver Helse Nord RHF

Som styreleder velges Dag Hårstad, og Tone Helen Hauge velges som nestleder.

Nordlandssykehuset

Odd Roger Enoksen, Andøy

Trine Karlsen, Bodø (ny) – dekanus fakultet for sykepleie og helsevitenskap Nord universitet

Olav Farstad, Svolvær, advokat

Siw Moxness, Lurøy (ny), daglig leder Kystinkubatoren

Anna Kuoljok, Tysfjord (ny), diakon Tysfjord kirkelige fellesråd

Helge Kjersem, København (ny), rådgiver og tidligere sykehusdirektør

Anne Berit Sund, Bodø (ny), rådgiver Helse Nord RHF

Som styreleder velges Odd Roger Enoksen, og Trine Karlsen velges som nestleder.

Sykehusapotek Nord

Bjørg H. Jenssen, Bodø

Jan Norum, Tromsø/Hammerfest, professor II UiT/overlege Finnmarkssykehuset

Hilde Gustavsen Erstad, Sørreisa, forretningsutvikler Senja næringshage

Lars Småbrekke, Tromsø, amanuensis UiT

Randi Brendberg, Bodø (ny), fagsjef Helse Nord RHF

Som styreleder velges Bjørg H. Jenssen, og Jan Norum velges som nestleder.

Dette opplyser Helse Nord i en pressemelding torsdag.