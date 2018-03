Øvet på å redde elever fanget i flammehavet

nyheter

Meldingen gikk videre ut på at flere elever var fanget i de øvre etasjene. Heldigvis dreide det seg om en øvelse.

– Det er en del elever som bor her fra høst til vår og vi vet jo at skolen har gode rutiner på brannøvelser, men denne gangen ville vi teste det ut i praksis med røykøvelse og evakuering sier Just Børre Glomsås fra Harstad brann- og redningstjeneste.

– Noen av elevene er savnet på rommene og noen har kommet seg ut på altanene.

Øvelser er viktige for at elevene skal vite hvordan de skal komme seg ut. De skal vite at man ikke evakuerer gjennom røyk i trapperom og lignende. Det skal være to alternative veier, og en av dem skal du kunne velge til enhver tid sier Glomsås.

Litt skummelt

Yrja Breistrand er elev ved skolen. Hun sier at det var litt skummelt mens det sto på, men er glad for å sjansen til å øve.

– Etter en slik øvelse føler vi oss nok mer trygge. Hvis det virkelig brenner, så er vi bedre drillet på hva vi skal gjøre enn vi var tidligere sier Yrja.

Brannvesenet var raskt på plass, forteller hun. Et minus var at det ble kaldt å stå ute.

Fungerte som det skulle

Harstad brann- og redningstjeneste er fornøyde med øvelsen.

– Rutinene virker slik de skal.