– En ære og inspirasjon

– Dette var direkte rørende, sa Moe med skjelvende stemme innledningsvis i sin takketale.

– Heldigvis fikk jeg beskjed av min datter og daglig leder (Elisabeth Vollstad Moe, red.anm.) i bedriften om å forberede en takketale i tilfelle vi skulle stikke av med prisen.

– Hun kunne dessverre ikke stille her i dag da hun er på lederkurs i Tromsø.

Har blitt lagt merke til

– Denne prisen er jeg nødt til å dele med de ansatte som har vært med å bygd bedriften stein for stein. Å få prisen i år, samme år som vi feirer 30-årsjubileum er naturligvis ekstra stas.

– Men det er uansett både en ære og en stor inspirasjon for oss å motta denne prisen. Jeg vet at den henger høyt blant byens næringsdrivende, og bare det å bli nominert viser at det vi har gjort har blitt lagt merke til, sa Moe.

Store veiutbygginger

– Vi har vært så heldige og fått være med på en rekke store prosjekter både i Harstad og regionen rundt oss, alt fra små grøfter til store tomteutgravinger.

– Men jeg må si at det jeg setter mest pris på er å få ha vært med på store veiutbygginger i samarbeid med Nydals Maskinstasjon og Brødrene Killi på Ervikveien og Kveøyforbindelsen.

– Dette er prosjekter som for alltid vil synes, og som viser at når vi samarbeider får vi til store ting.

– Kompetanse og engasjement

– Jeg kan heller ikke unnlate å nevne de ansatte og den innsatsen de legger ned for bedriften vår.

– Uten det engasjementet og den kompetanse de besitter hadde vi aldri oppnådd det vi har klart til nå, sa Moe etter å ha mottatt blomster, diplom og en sjekk på 75.000 kroner fra regiondirektør Lasse Hagerupsen i Sparebank 1, næringssjef Bjørn Akselsen i Harstad kommune og ordfører Marianne Bremnes.