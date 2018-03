Betalte 2359 kroner på ferga - returen kostet 398 kroner

nyheter

3. mars reiste han med to kjøretøy og 31 elever fra Lødingen til Bognes. På kvelden var de på retur, men rakk ikke ferga. Det sparte skolen nesten 2000 kroner på, for de tok Bognes-Skarberget i stedet.

Det er NRK Nordland som skriver dette.

Steffensen synes det er horribelt at det er så stor prisforskjell på de to strekningene.

Det synes ikke seksjonsleder for ferge i Statens vegvesen, Tormod Christiansen. Han viser til at passasjerene reiser gratis på Skarberget-ferga fordi denne ruta ligger under et autopassdirektiv. Det er ikke tilfelle med Lødingen-ruta.

– Det er helt naturlig at det blir en enorm prisforskjell når du kommer med 31 personer og først reiser med en ferge hvor du må betale, og deretter en ferge hvor dette er gratis, sier Christensen til NRK.