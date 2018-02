Snart blir disse sedlene ugyldige

nyheter

Enn så lenge kan du bruke de gamle 100- og 200-kronesedlene slik du måtte ønske. Men etter 30. mai er det kun Norges Bank som er pliktig til å veksle inn disse sedlene. Før den tid bør du derfor passe på å bruke dem i butikken, veksle dem i nye sedler eller sette dem inn på konto.

Hvis du ikke rekker dette, eller glemmer helt av fristen, kan du trøste deg med at Norges Bank er pliktig til å veksle inn ugyldige sedler i minst 10 år. Men for å slippe å sende penger i posten, eller dra med kofferten full til Oslo, bør du nok få oversikt over dine kontanter allerede nå.

De nye 100- og 200-kronesedlene ble satt i sirkulasjon 30. mai 2017. Designet stammer fra Metric Design og Terje Tønnessen. Motivene i seddelserien formidler sentrale trekk ved norsk maritim historie.

Norges Bank betalte rundt 55 øre for hver nye seddel utgitt i 2017. Dette er en kostnadsøkning på om lag 20 prosent i forhold til tidligere. Økningen skyldes bedre sikkerhet og at sedlene får et beskyttende belegg som vil øke levetiden med inntil 50 prosent.

Forrige utgave av 100-kroneseddelen fra 1995 portretterer Kirsten Flagstad, operasanger og første direktør i Den Norske Opera. I 2003 ble denne seddelen oppgradert med en holografisk stripe av metallfolie, trykk med perlemoreffekt og små gule sirkler. Den nye seddelen viser et vikingskip.

Den gamle 200-kroneseddelen viser et portrett av Kristian Birkeland mot et stilisert mønster av nordlys og en snøkrystall. Birkelands terrella-eksperiment, som bestod av en liten, magnetisert kule som skulle forestille jorden opphengt i vakuum i en kasse, er vist til venstre. Da den ble bestrålt med elektroner, oppstod en lysglød rundt kulens magnetiske poler, tilsvarende nordlys på Jorden. Den nye seddelen viser en torsk.

