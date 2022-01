Høyeste oljepris på mer enn sju år

utenriks

Slutten av oktober 2014 var sist gang prisen var like høy, ifølge nyhetsbyrået.

Prisveksten skyldes forventninger om økt etterspørsel, mindre bekymring for koronavarianten omikron og geopolitiske gnisninger.

Både nordsjøoljen og den amerikanske WTI-lettoljen har hatt prisvekst på mer enn 10 prosent til nå i år, da investorer har blitt stadig mer sikre på at etterspørselen vil øke etter hvert som verden går tilbake normalt og økonomien åpnes opp.

Den siste økningen kommer etter at Houthi-opprørerne i Jemen tok på seg skylden for et angrep i Abu Dhabi som utløste en eksplosjon i en drivstofftank som drepte tre mandag. Det har utløst bekymring for forsyningene fra den oljerike regionen.

