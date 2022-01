Tog reiser ut fra Nord-Korea for første gang på to år

utenriks

Søndag ankom et tog fra Nord-Korea den kinesiske grensebyen Dandong.

– På grunn av pandemien har togtrafikken mellom Kina og Nord-Korea vært innstilt i lengre tid. Nå har godstog med varer begynt å reise mellom Nord-Korea og Dandong, noe som skjer i tråd med gjeldende smittevernregler, sier det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian.

Nord-Korea stengte grensene i januar 2020 på begynnelsen av pandemien. Det har vært nærmest full stans i trafikken over Yalu-elva som danner den 1.352 kilometer lange grensa mellom Kina og Nord-Korea. Kina er den isolerte statens nærmeste økonomiske partner, og står for 90 prosent av all handel mellom Nord-Korea og omverdenen.

Selv hevder Nord-Korea at det ikke har vært et eneste koronatilfelle i landet, men det meldes at landet sliter med stor matmangel og økonomiske problemer som følge av sin selvpålagte koronaisolasjon.

