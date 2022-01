To britiske tenåringer pågrepet i forbindelse med gisselaksjon i synagoge i Texas

utenriks

Gjerningsmannen ble drept da FBI-agenter stormet bygningen, mens en rabbiner og tre andre som ble holdt fanget, er uskadd. FBI identifiserer ham som den 44 år gamle britiske statsborgeren Malik Faisal Akram.

USAs president Joe Biden har omtalt gisselaksjonen som en terrorhandling, og britiske og amerikanske myndigheter samarbeider om etterforskningen. Gisselaksjonen, som fant sted i Beth Israel-synagogen i Colleyville i Texas, varte i over ti timer.

Greater Manchester Police melder at betjenter fra antiterrorpolitiet pågrep to personer sør i Manchester søndag kveld. Tenåringene sitter i varetekt i påvente av avhør. Politiet har ikke kommet med noen opplysninger om alder og kjønn på de pågrepne.

Gjerningsmannen skal ha vært bevæpnet og hevdet at han hadde plassert ut en bombe.

Han skal ifølge politikilder ha krevd at en pakistansk kvinne ved navn Aafia Siddiqui skulle løslates.

Hun sitter fengslet i USA, etter å ha havnet i myndighetenes søkelys etter 11. september-angrepene i 2001, da hun ble mistenkt for å jobbe for al-Qaida. I 2010 ble hun dømt til 86 års fengsel for drapsforsøk på amerikanske offiserer i Afghanistan mens hun satt i en amerikansk fangeleir der.

Pakistans regjering engasjerte seg i saken hennes, og for mange er hun et uskyldig offer for USAs krig mot terror.

(©NTB)