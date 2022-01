utenriks

Analytikere advarer mot at befolkningen kan eldes raskere enn ventet, noe som kan medføre mer bekymring for landets økonomiske vekst.

Fødselsraten sank til 7,52 fødsler per 1.000 innbyggere, ifølge statistikkbyrået NBS. Det er et betydelig fall fra 8,52 per 1.000 i 2020, og det laveste som er registrert siden 1978, da man begynte å føre oversikten.

