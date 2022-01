Lavrov anklager USA for desinformasjon

utenriks

Det hvite hus hevdet før helga at Russland hadde sendt agenter inn i Øst-Ukraina for å utføre sabotasjeaksjoner i områdene som kontrolleres av russiskstøttede separatister. Dette angivelig for å få et påskudd til å invadere nabolandet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser dette totalt og kaller det «total desinformasjon».

Tirsdag får Lavrov besøk av Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock, som mandag besøkte Ukraina der hun understreket at «diplomati er den eneste farbare veien» for å løse den spente situasjonen.

– En forutsetning for diplomati er å forstå motpartens synspunkter, selv om du noen ganger mener det helt motsatte. Det er derfor slike besøk er så viktige, særlig i slike vanskelige tider, sa Baerbock før hun satte seg på flyet.

