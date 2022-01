Den britiske regjeringen vil fjerne BBC-lisensen

utenriks

Kulturministerens utspill tolkes i britiske medier som et tegn på at den konservative regjeringen ønsker å avskaffe TV-lisensen i 2027, når dagens avtale går ut. Fram til 2024 skal lisensavgiften fryses, og ikke lenger stige sammen med prisene for øvrig.

– Tiden der landets eldre trues med fengselsstraff når kontrollørene banker på døra er forbi. Nå er det tid for å diskutere og debattere nye måter å finansiere, støtte og selge fantastisk britisk innhold på, skriver Dorries.

I dag ligger den britiske lisensavgiften på drøye 159 pund i året – 1.900 kroner. Om den fryses i de kommende årene kan BBC ligge an til å miste inntekter på rundt 24 milliarder kroner.

Dorries og andre konservative kulturministre har tidligere vært i strid med BBC og har fremmet påstander om venstrevridning hos kringkasteren, som er verdens eldste public service-kringkaster. Den konservative tabloidavisa Daily Mail erfarer at partiet nå ønsker å endre finansieringsmodellen på en måte som reflekterer økt bruk av strømmetjenester blant publikum.

Opposisjonspartiet Labour kaller på sin side grepet en desperat handling fra en hardt presset statsminister Boris Johnson, skriver The Guardian.

Johnson er i hardt vær, også i eget parti, etter en rekke avsløringer om fester i statsministerboligen 10 Downing Street mens Storbritannia var stengt ned og det var et strengt forsamlingsforbud i deler av 2020 og 2021. En rekke konservative parlamentsmedlemmer skal være klare til å kreve Johnsons avgang, og den uventede offensiven mot BBC ventes å være populær blant både velgere og politikere i partiet.

(©NTB)