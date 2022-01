Et av synagoge-gislene satt fri i USA

utenriks

Vedkommende ble satt fri like etter klokken 17 lokal tid og er i god behold. Han blir gjenforent med familien sin snart, og trenger ikke medisinsk tilsyn, opplyser politiet i Colleyville.

FBI fortsetter å kommunisere med gisseltakeren, heter det i oppdateringen natt til lørdag norsk tid.

Tidligere lørdag opplyste politikilder at minst fire gisler antas å holdes i synagogen, blant dem synagogens rabbiner.

Det er ikke meldt om noen skadde. Det er heller ikke kjent om gisseltakeren er bevæpnet.

USAs president Joe Biden er blitt varslet om saken.

– Biden er blitt orientert om utviklingen i gisselsituasjonen i Dallas-området. Høytstående medlemmer i det nasjonale sikkerhetsutvalget er også i kontakt med ledere for føderalt politi, sier Bidens pressetalskvinne Jen Psaki.

Synagogen i Colleyville, nordøst for Fort Worth, holdt en gudstjeneste som ble sendt direkte i sosiale medier da situasjonen oppsto.

Før sendingen ble avbrutt kunne man vagt høre hvordan mannen snakket sint med politiet, skriver avisen Fort Worth Star-Telegram.

Flere medier melder at mannen hevder å være broren til Aafia Siddiqui, en pakistansk nevroforsker som i 2010 ble dømt til 86 år i fengsel for drapsforsøk på amerikanske offiserer i Afghanistan mens hun satt i en amerikansk fangeleir der. Han skal tilsynelatende kreve at hun blir løslatt. Siddiqui sitter i dag i et føderalt fengsel i Texas.

APs politikilder opplyser at etterforskerne ikke har fått bekreftet gisseltakerens identitet.

(©NTB)