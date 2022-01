Danskene kan igjen gå på teater og konsert

utenriks

Helsemyndighetene har anbefalt et publikumstak på 350, men regjeringen har valgt å la opptil 500 mennesker få delta på kulturarrangementer.

Lettelsene gjelder også for dyreparker og fornøyelsesparker, dermed kan også Tivoli gjenåpne. På de fleste steder må imidlertid publikum vise fram et koronapass og bære munnbind.

Restriksjonene for nattelivet er imidlertid ikke endret, og diskoteker og nattklubber må trolig holde stengt ut januar.

De siste dagene har Danmark registret over 20.000 nye smittetilfeller per dag. Lørdag ble det registrert over 25.000. Men samtidig synker antall koronapasienter på sykehusene.

