USAs smittevernmyndighet oppfordrer til bruk av sikrere munnbind

utenriks

Munnbind av denne typen brukes som oftest av helsepersonell og blir sett på som bedre til å filtrere virus fra luften.

N95- og KN95-munnbind har tidligere vært mangelvare i USA, og CDC hadde derfor uttalt at de burde prioriteres for helsepersonell.

Men i en oppdatering av retningslinjen fredag ettermiddag, slo CDC fast at det ikke lenger er mangel på denne type munnbind, og i retningslinjen står det at N95 og KN95, når de er festet på korrekt måte, gir best beskyttelse.

CDCs oppdaterte retningslinje ble lagt fram dagen etter at president Joe Biden kunngjorde at myndighetene nå har et lager på over 750 millioner N95-munnbind og at planen er å dele ut det han kalte «høykvalitetsmunnbind», inkludert N95, gratis i ukene som kommer.

Omikronvarianten smitter lettere ved at viruset setter seg i de øvre luftveiene, fremfor deltavarianten som går ned i lungene, ifølge studier.

(©NTB)