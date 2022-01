Biden varslet om gisselsituasjon i synagoge i USA

utenriks

Politiet er i forhandlinger med mannen. Spesialstyrker fra politiet er til stede ved synagogen.

Synagogen i Colleyville holdt en gudstjeneste som ble sendt direkte i sosiale medier da situasjonen oppsto.

Før sendingen ble avbrutt kunne man vagt høre hvordan mannen snakket sint med politiet, skriver avisen Fort Worth Star-Telegram.

Ifølge ABC News blir synagogens rabbiner og tre andre holdt som gissel.

Det er ikke meldt om noen skadde. Det er heller ikke kjent om mannen er bevæpnet.

– Situasjonen er pågående. Vi ber om at folk holder seg unna området, skriver politiet i byen Colleyville på Twitter.

Flere medier melder at mannen hevder å være broren til en kvinne som i 2010 ble dømt til 86 år i fengsel for drapsforsøk på amerikanske offiserer i Afghanistan. Han skal tilsynelatende kreve at søsteren blir løslatt.

