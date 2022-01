Rekordøkning av koronasmittede i Latin-Amerika

utenriks

Argentina er hardest rammet med 140.000 nye tilfeller, samt gjennomsnittlig 96 nye dødsfall per dag mellom 7. og 13. januar.

Til sammen har Argentina, som har 45 millioner innbyggere, registrert nesten 7 millioner smittetilfeller og over 117.000 dødsfall siden pandemien startet.

Gjennomsnittet på 304.000 per dag i regionen er nesten dobbelt så høyt som under den forrige bølgen da 155.000 tilfeller ble meldt hver dag fra 28. mai til 3. juni i fjor. Den nye rekorden er 126 prosent høyere enn uka før.

Antall dødsfall øker også, men ikke i nærheten så mye som under den forrige bølgen. Daglig gjennomsnitt siste uke er 621 dødsfall, 44 prosent mer enn uka før. Det er likevel langt fra tallet på over 5.500 dødsfall per dag i begynnelsen av april i fjor.

(©NTB)