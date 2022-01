Polens koronarådgivere går av i protest

utenriks

13 av de 17 medlemmene av den medisinske rådgivningsgruppen sier i en uttalelse at de går av fordi deres anbefalinger ikke blir tatt til følge av regjeringen.

For bare noen dager siden passerte Polen 100.000 dødsfall som følge av koronaviruset.

Legene som går av, anklager regjeringen for å ha en stadig mer tolerant holdning til dem i samfunnet som ikke tror på trusselen fra viruset og viktigheten av vaksiner for å bekjempe pandemien.

De beskylder regjeringen for å ha gjort svært lite med høstens kraftige smitteøkning og for å demme opp for omikronvarianten, «trass i det enorme antall dødsfall som er ventet».

Flere medlemmer av parlamentarikergruppen til Polens høyrenasjonalistiske regjeringsparti PiS er erklærte motstandere av vaksinen.

Så langt er det registrert 4,28 millioner smittede og nesten 102.000 døde i Polen. 21,3 millioner polakker er dobbeltvaksinert, og over 8 millioner har fått boostervaksine.

