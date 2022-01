Nederland ventes å avslutte deler av koronanedstengningen

utenriks

Statsminister Mark Rutte og helseminister Ernst Kuipers skal etter planen holde en pressekonferanse senere fredag.

Ifølge rapporter fra nederlandske medier skal butikker og universiteter gjenåpnes, med forbehold, fra og med lørdag. Treningsstudioer og frisører skal også få slippe til kunder igjen.

Restauranter og kulturinstitusjoner ventes derimot å måtte holde stengt en stund til.

Det er sterkt press på myndighetene i landet for å lette på tiltakene. Fredag åpnet flere restauranter i den lille byen Valkenburg dørene for kunder, i protest mot nedstengingen.

Ordfører Daan Prevoo uttalte til TV-stasjonen WNL at den koordinerte protesten var en form for demonstrasjon, og at demonstrasjoner er en grunnleggende rettighet. Derfor kunne ikke politiet griper inn, ifølge Prevoo.

Nederland er for tiden det eneste landet i Europa med streng nedstengning som følge av korona.

(©NTB)