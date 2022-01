Kina skjerper smittetiltak før OL

utenriks

Skjerpingen gjelder både Beijing og landet for øvrig. Samtidig fortsetter det å dukke opp smitteutbrudd i ulike deler av landet, noe som fører til harde nedstenginger for å kvele smitten så raskt som mulig.

Blant tiltakene er en ordre om at barn ved internasjonale skoler skal testes fra og med neste uke, samt at flypassasjerer som har vært i transitt, nektes innreise.

Innbyggerne er blitt bedt om kun å reise hvis det er strengt nødvendig. De har heller ingen garanti for at de vil kunne vende hjem igjen hvis det bryter ut smitte på stedet de har reist til.

Massetesting nummer tre

I millionbyen Tianjin, som ligger like ved Beijing, er det gitt ordre om en tredje runde med massetesting. Den starter lørdag morgen og skal fullføres i løpet av 24 timer. I rundt seks kinesiske storbyer er det nå innført nedstenging og andre tiltak for å slå ned all smitte.

Kina har i motsetning til flere andre land fastholdt sin nullsmitte-strategi med bruk av nedstenginger, reiserestriksjoner og utstrakt testing.

Tidligere fulgte flere andre land denne strategien, blant annet Australia og New Zealand, men disse har nå gått over til å tolerere en viss smittespredning.

Stor bekymring

I Kina er det i forkant av OL stor bekymring for smitteutbrudd, spesielt i Tianjin, som ligger bare en times kjøretur fra OL-byen Beijing. Alle reiseforbindelser mellom Tianjin og Beijing er nå kuttet etter at det er registrert 126 smittetilfeller i byen de siste dagene. Alle tilfellene ser ut til å skyldes virusvarianten omikron.

Byen har 14 millioner innbyggere, og andre steder i Kina omfatter nedstengingene drøyt 20 millioner mennesker. Mange av dem må holde seg hjemme, og flere steder er det meldt om problemer med matforsyninger og tilgang på andre nødvendige varer.

Også fabrikkene er stengt i de aktuelle områdene, noe som har påvirket forsyningene av databrikker og andre varer.

Volkswagen stengte mandag to fabrikker i Tianjin. De ansatte er testet to ganger.

Må utsette låneinnbetalinger

I byen Xi'an nord i landet, der 14 millioner mennesker har sittet i karantene siden lille julaften, har innbyggerne fått beskjed om at de ikke vil miste kredittverdighet hvis de ikke greier å betale lån i tide.

Kina har også lagt ned forbud mot passasjerflyvinger fra Europa, Canada, USA, Indonesia og andre land der passasjerer har testet positivt etter å ha ankommet Kina.

Vaksinasjonsgraden i Kina er nå 85 prosent. Landet har registrert 4.636 koronarelaterte dødsfall, ifølge Worldometers, noe som er svært lavt sett i forhold til innbyggertallet.

(©NTB)