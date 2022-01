Dansk forsvarsminister fortalte om hemmeligheter på TV

utenriks

I programmet bekreftet Frederiksen at det var inngått en konkret avtale mellom daværende statsminister Poul Nyrup og USAs president Bill Clinton om å tappe opplysninger fra internettkabler.

Det er etter alt å dømme disse uttalelsene som er grunnlaget for siktelsen mot den tidligere forsvarsministeren, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Han fortalte også at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) hadde satt opp filtre i et forsøk på å forsikre seg om at den amerikanske etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA) ikke fikk tilgang til informasjon om danske statsborgere.

Frederiksen er siktet for å bryte straffeloven ved å avsløre statshemmeligheter.

(©NTB)