Kina stenger to sykehus etter koronaskandale

Xi'an har vært stengt ned og innbyggerne måttet holde seg hjemme i tre uker i tråd med Kinas strenge null-covidstrategi.

Kinesiske helsebyråkrater måtte beklage i forrige uke etter at bilder og video kom ut i sosiale medier av en kvinne mens hun satt på en plaststol utenfor sykehuset i et hav av blod. Kvinnen, som var gravid i åttende måned, ble nektet behandling fordi den negative koronatesten hennes var litt eldre enn 48 timer gammel.

Et annet sykehus stenges etter en episode der en mann skal ha dødd etter å ha blitt nektet behandling for en hjertesykdom på grunn av strenge koronarestriksjoner. Begge sykehusene har fått advarsler og stenges i tre måneder. Begge sykehus har blitt pålagt å sparke flere av sine ledere.

Lokale myndigheter i Xi'an har fått kraftig kritikk for håndteringen av krisen. Innbyggere har klagd over at de ikke har tilgang på mat og andre forsyninger fordi de ikke får lov å forlate hjemmene sine. Torsdag ble det kun meldt om seks nye smittetilfeller i byen. Siden 9. desember har det vært over 2.000 tilfeller der.

